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السلطة الفلسطينية تطالب الإدارة الأمريكية برفع منظمة التحرير عن قوائم الإرهاب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مايو 2022

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، أن السلطة الفلسطينية طالبت الإدارة الأمريكية برفع منظمة التحرير عن قوائم الإرهاب.

وأكمل الشيخ، أعربنا عن استغرابنا ورفضنا المطلق لبقاء هذا التصنيف الجائر والظالم لشعب تحت الاحتلال، في الوقت الذي تشطب فيه منظمة كاخ الإرهابية عن تلك القوائم.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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