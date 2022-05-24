الهند.. الفيضانات تودي بحياة 25 شخصاً وتشرد الآلاف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أكد مسؤولون اليوم الثلاثاء أن الفيضانات والانهيارات الأرضية في ولاية آسام بشمال شرق الهند أودت بحياة ما لا يقل عن 25 شخصا وأدت لتشريد أكثر من 650 ألفا في الأيام العشرة الماضية.



وفاضت مياه نهر براهمابوترا، أحد أكبر الأنهار في العالم والذي يتدفق من التبت إلى الهند وصولا إلى بنغلادش، على ضفافه في ولاية آسام وأغرقت أكثر من 1800 قرية في 26 منطقة هذا الشهر.

وقال بيجوش هازاريكا وزير الموارد المائية في الولاية "لقي 20 شخصا حتفهم في حوادث غرق منفصلة وخمسة آخرون في انهيارات أرضية في الأيام العشرة الماضية"، مضيفا أن منسوب المياه ينحسر.

ودُمرت أجزاء من شبكة السكك الحديدية. وغمرت مياه الفيضانات طرقا ومنازل ومباني في أجزاء من الولاية.

وأقامت السلطات 366 مخيما للإغاثة في 20 منطقة ووفرت مأوى مؤقتا لأكثر من 95 ألفا من السكان.