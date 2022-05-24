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روسيا تعلن تأكيد الحكم الصادر بسجن أليكسي نافالني 9 سنوات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مايو 2022

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رفضت محكمة في موسكو الاستئناف الذي تقدّم به المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني ضد حكم بسجنه 9 سنوات يرى وحلفاؤه بأنه مدفوع سياسياً.

 

وقضت محكمة مدينة موسكو بـ"ترك الحكم من دون تغيير" وبأن يدخل حيّز التنفيذ فوراً، ما يعني بأنه سيتم نقل نافالني إلى سجن حيث تطبّق إجراءات صارمة ليقضي عقوبته، بعدما أدين في مارس (آذار) بالاختلاس وازدراء المحكمة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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