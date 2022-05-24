روسيا تعلن تأكيد الحكم الصادر بسجن أليكسي نافالني 9 سنوات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

رفضت محكمة في موسكو الاستئناف الذي تقدّم به المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني ضد حكم بسجنه 9 سنوات يرى وحلفاؤه بأنه مدفوع سياسياً.



وقضت محكمة مدينة موسكو بـ"ترك الحكم من دون تغيير" وبأن يدخل حيّز التنفيذ فوراً، ما يعني بأنه سيتم نقل نافالني إلى سجن حيث تطبّق إجراءات صارمة ليقضي عقوبته، بعدما أدين في مارس (آذار) بالاختلاس وازدراء المحكمة.