العراق يدعو المواطنين للتعاون .. لحسم ملف المفقودين الكويتيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

دعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، العراقيين ممن لديهم معلومات بشأن مواقع مفترضة لدفن رفاة عراقيين وكويتيين فقدوا خلال حرب تحرير الكويت عام 1990 إلى 1991.



وأهابت وزارتا الخارجيَّة والدفاع في نداء إنساني بـ"المواطنين العراقيين كافة أو أي شخص يمتلك معلومات عن مواقع دفن مفترضة لرفات عراقيين أو كويتيين، فقدوا خلال حرب الخليّج الثانيَّة أو جرائها، أو أي معلومات عن أماكن وجود الممتلكات الكويتيَّة المتمثلة في المحفوظات والأرشيف الأميريّ الكويتيّ، إلى سرعة الإدلاء بها والتواصل بشأنها مع وزارتيّ الخارجيَّة والدفاع العراقيتين أو سفارات وقنصليات وبعثات جُمهوريَّة العراق المعتمدة في الخارج، و بعثة اللجنة الدوليَّة للصليب الأحمر في بغداد".

وأوضحت الوزارتان أن هذا النداء يأتي "تماشياً مع متطلبات هذا الملف الإنساني وتعبيراً عن حرص العراق حكومة وشعباً على بذل أقصى درجات التعاون المبنيّ على أسس الأخوة وحسن النيّة، وبما ينسجم مع التزامات العراق الدوليَّة في هذا الشأن".