وزير كندي يشيد بالشيخ محمد بن زايد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

تتوالى الإشادات الدولية، من قبل المسؤولين والقادة وصناع القرار في العالم، بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.



وفي أحدث تلك الشهادات أكد هارجيت ساجان؛ وزير التنمية الدولية في الحكومة الكندية، أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، يتمتع برؤية حكيمة وبعد نظر مشيدا بآرائه حول عدد من القضايا العالمية وخاصة أمن منطقة الشرق الأوسط والسعي لمنع النزاعات.

وأعرب المسؤول الكندي عن تطلعه لمواصلة العمل مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والتعاون مع دولة الإمارات، في الجهود الهادفة إلى منع النزاعات في المنطقة، والعمل على عدد من القضايا الدولية الهامة.

وثمن الوزير الكندي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" -خلال زيارته الرسمية إلى دولة الإمارات، حيث التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وهنّأه بمناسبة توليه رئاسة دولة الإمارات- التطور الملحوظ في العلاقات الثنائية بين الدولتين، مبديا الرغبة في تعزيزها إلى مستويات أكثر تقدماً.

هارجيت ساجان شدد على أن التعاون بين كندا ودولة الإمارات في مجالات تعزيز الأمن الغذائي العالمي، ومواجهة تداعيات التغير المناخي مهم للغاية، مشيدا باستضافة دولة الإمارات لقمة المناخ العالمية "كوب-28" في أبوظبي عام 2023.

واستعرض ساجان تجربته كشخص ولِد في الهند، وهاجر إلى كندا مع عائلته، عندما كان في الخامسة من عمره، حيث نشأ في جنوب فانكوفر واستفاد من مجتمع المنطقة المتنوع والغني ثقافياً.

واسترسل في حديثه قائلا: "أنت لا ترى ذلك في كل مكان في العالم .. كما سمحت دولة الإمارات للكثير من الأشخاص الآخرين من دول مختلفة بالعيش والعمل هنا، مما يدل على إيمان الدولة بقيمة التعددية".

وشدد الوزير الكندي من أصل هندي على أهمية قيم التنوع الثقافي والتعددية، ودورهما في التقريب بين الدول، وتعزيز العلاقات الدولية؛ مشيرا إلى فرص التعاون بين دولة الإمارات وكندا، لتعزيز هذه القيم النبيلة في الدول النامية، والدول التي تعاني من تحديات أيضاً.

ولفت الوزير الكندي إلى أن هناك 40 ألف مواطن كندي، يعيشون في دولة الإمارات.