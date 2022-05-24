الجيش العراقي: إسقاط طائرة مسيرة حاولت التقرب من قاعدة جوية غربي بغداد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مايو 2022

أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية، الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيرة حاولت التقرب من قاعدة عسكرية غربي بغداد.



ووفق بيان لخلية الإعلام الأمني "تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة مسيرة حاولت التقرب، فجر اليوم، من قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية غربي بغداد".

وأوضحت أن "عملية إسقاط الطائرة تمت بعد رصدها، وتبيّن أنها غير مصرح لها بالوصول إلى هذه المنطقة، ولم تحصل على أي موافقات رسمية بالطيران ضمن هذا القاطع".