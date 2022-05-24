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الجيش العراقي: إسقاط طائرة مسيرة حاولت التقرب من قاعدة جوية غربي بغداد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مايو 2022

أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية، الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيرة حاولت التقرب من قاعدة عسكرية غربي بغداد.

 

ووفق بيان لخلية الإعلام الأمني "تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة مسيرة حاولت التقرب، فجر اليوم، من قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية غربي بغداد".

 

وأوضحت أن "عملية إسقاط الطائرة تمت بعد رصدها، وتبيّن أنها غير مصرح لها بالوصول إلى هذه المنطقة، ولم تحصل على أي موافقات رسمية بالطيران ضمن هذا القاطع".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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