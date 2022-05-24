سلوفينيا تسجل أول إصابة بفيروس جدري القرود

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أفاد تقرير إخباري في سلوفينيا بأن البلاد، العضو بالاتحاد الأوروبي، سجلت أول إصابة مؤكدة بجدري القرود.



وأوضحت محطة "إن 1" الإخبارية اليوم الثلاثاء أن المصاب سبق أن أقام في جزر الكناري.

وأشار التقرير إلى أنه جرى فحص المصاب في مستشفى جامعة ليوبليانا، إلا أنه لم يتم حجزه.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية أكدت، الثلاثاء، تسجيل 131 إصابة مؤكدة بمرض جدري القرود و106 حالات مشتبه بها في 19 دولة حول العالم.

وتشمل أعراض جدري القردة الحمى وآلام العضلات وانتفاخ الغدد اللمفاوية والقشعريرة والإرهاق والطفح الجلدي على اليدين والوجه. ولا يوجد علاج بعد للمرض لكن العوارض تنتهي عادة بعد أسبوعين إلى أربعة أسابيع. ويعد المرض منتشرا في 11 دولة أفريقية.

وبإمكان الفيروس أن يتسبب بالمرض الشديد في أوساط مجموعات معينة مثل الأطفال والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من نقص في المناعة.

ويرتبط هذا المرض بالجدري ولكنه عادة ما يكون أخف لاسيما سلالة غرب أفريقيا من الفيروس التي تم رصدها في إصابة بالولايات المتحدة، والتي يبلغ معدل الوفيات الناجمة عنها نحو واحد في المائة.