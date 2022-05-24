عاجل.. الداخلية الكويتية تصدر بيانا بشأن "وقفة احتجاجية" وتحذر من خرق القانون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

نفت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الثلاثاء، من إصدار أي ترخيص بإقامة تجمعات أو مسيرات، محذرة من خرق القانون في هذا الشأن.



وقالت الوزارة في بيان لها نشرت على حسابها الرسمي على تويتر: "تهيب الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية بالجميع الالتزام بالقوانين المنظمة والشروط واللوائح الموضوعة لإقامة التجمعات أو المسيرات".

وأكدت الوزارة على أن "الخروج بتجمعات أو مسيرات دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية يشكل خرقاً للقانون ويعرض للمساءلة القانونية".

وأوضح البيان أن الوزارة "لم تصدر أي تصريح لإقامة التجمع المشار إليه على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "وقفة احتجاجية" وتناشد الجميع بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة بهذا الشأن".