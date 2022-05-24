ميقاتي يأمل بتسهيل تشكيل الحكومة الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أمل رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، أن يكون تشكيل الحكومة "مسهلا"، معتبرا أن الأولوية اليوم ليست للسجالات والمناكفات.



وفي تصريح له، قال ميقاتي: "بعد استحقاق انتخابات رئاسة مجلس النواب، على النواب اختيار من يرونه مناسبا لتشكيل الحكومة، وان شاء الله يكون التكليف والتأليف مسهلا وتستكمل الحكومة الجديدة الخطوات الاصلاحية المطلوبة والتفاهم مع صندوق النقد الدولي".

وعن ما قاله النائب جميل السيد بشأن عدم جواز تسليم إدارة البلد إلى حكومة تصريف أعمال في نهاية عهد الرئيس ميشال عون، اعتبر "أن هذه المواقف وسواها تحليلات ومواقف افتراضية لا تغير في الواقع السياسي شيئا".

وعن السجال مع وزير الطاقة وليد فياض، قال: "لقد وضعت النقاط على الحروف منعا لأي تفسير خاطئ أو مختلق، ويبدو أن هذا الأمر أزعج البعض وكشف العرقلة"، مشددا على أن "أولوية الناس تأمين الكهرباء وليس السجالات والمناكفات، والمهم الخروج من ذهنية التعطيل والاستئثار التي خربت البلد".