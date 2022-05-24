العراق.. إسقاط طائرة مسيرة قرب قاعدة جوية غربي بغداد

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ دقيقتين

قالت الأجهزة الأمنية العراقية، الثلاثاء، إنها أسقطت طائرة مسيرة حاولت التقرب من قاعدة عسكرية غربي بغداد.

ووفق بيان لخلية الإعلام الأمني “تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة مسيرة حاولت التقرب، فجر اليوم من قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية غربي بغداد”.

وأوضحت أن “عملية إسقاط الطائرة، تمت بعد رصدها، وتبين أنها غير مصرح لها بالوصول إلى هذه المنطقة ولم تحصل على أي موافقات رسمية بالطيران ضمن هذا القاطع”.

واستهدف قصف صاروخي، الثلاثاء، قاعدة فكتوريا العسكرية التي تستخدمها القوات الأمريكية قرب مطار بغداد.

وتقع القاعدة في مجمع المطار، وتعرضت لعدة مرات لهجمات صاروخية، يلقي المسؤولون الأمريكيون دائما فيها باللائمة على فصائل موالية لإيران.

وقال مصدر أمني في تصريحات لوسائل إعلام محلية عراقية، إن “محيط القاعدة تعرض لقصف إما بصواريخ أو طائرة مسيرة”.

وأضاف أنه “تم تفعيل منظومة الدفاع الجوية داخل المطار، مع دوي صافرات الإنذار”.

ومنذ اغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في يناير/كانون الثاني 2020، استهدفت عشرات الهجمات مصالح أمريكية في العراق بصواريخ أو طائرات مسيرة أحياناً.