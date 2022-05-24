حركة طالبان تتّجه الى توقيع اتفاق مع الإمارات لتشغيل المطارات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 24 - مايو - 2022 12:51 مساءً

تتجه حركة طالبان التي استلمت مقاليد الحكم في أفغانستان أواخر الصيف الماضي، الى التعاون مع الامارات في مجال تشغيل المطارات في البلاد.

اذ أعلن نائب رئيس الوزراء بالإنابة في حكومة طالبان “الملا عبد الغني برادر” أن الحركة ستوقع اتفاقًا مع الإمارات بشأن تشغيل المطارات في أفغانستان، وذلك بعد محادثات استمرت شهورًا مع الإمارات وتركيا وقطر.

جاء ذلك في تغريدة على موقع تويتر، ثم قال في وقت لاحق للصحفيين في كابول إن إدارته تجدد اتفاقية المناولة الأرضية بالمطارات مع الإمارات.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الاتفاق يتجاوز الترتيبات الحالية أو ما إذا كان يشمل أمن المطارات، وهي قضية حساسة بالنسبة لطالبان التي حاربت قوات حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة على مدى عقود وتقول إنها لا تريد عودة القوات الدولية.

ولم ترد وزارة الخارجية الإماراتية على الفور على طلب للتعليق.

في السياق عينه، قال مصدر مطلع على المفاوضات لرويترز إنّ هناك نقطة شائكة في المفاوضات مع قطر هي اشتراط الدوحة وجود أفراد الأمن القطريين في المطار.

وأرسلت قطر وتركيا فرقًا فنية مؤقتة للمساعدة في العمليات والأمن بالمطارات، بعدما تولت طالبان مقاليد السلطة في آب من العام الماضي مع انسحاب القوات الأجنبية.

وأظهرت المحادثات المتعلقة بالمطارات كيف تسعى الدول لتأكيد نفوذها في أفغانستان، حتى مع بقاء الجماعة الإسلامية المتشددة منبوذة دوليا وعدم اعتراف أي دولة رسميا بحكومتها.

الى ذلك، قالت مصادر لرويترز العام الماضي مع بدء المحادثات إن الإماراتيين حريصون على مواجهة النفوذ الدبلوماسي الذي تتمتع به قطر هناك.