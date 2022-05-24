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الأردن يكشف حقيقة إغلاق المجال الجوي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

نفى رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن، هيثم مستو، ما تم تداوله بشأن إغلاق المجال الجوي الأردني.

 

وقال مستو، إن ما تم تداوله بشأن إغلاق المجال الجوي الأردني عار عن الصحة تماما.

 

وأكد أن أجواء المملكة لم تغلق بتاتا، واستمرت حركة عبور الطائرات الدولية فيها كالمعتاد دون توقف.

 

وأوضح أن "ما حدث هو إيقاف لحركة الإقلاع والهبوط في محيط مطار الملكة علياء الدولي لمدة 40 دقيقة حفاظا على سلامة وأمن الطيران المدني".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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