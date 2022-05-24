المجموعة الرباعية تبدي مخاوفها حيال أزمة أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 مايو 2022 10:09 صباحاً - منذ 41 دقيقة

أعلن رئيس وزراء اليابان “فوميو كيشيدا” أنّ زعماء مجموعة الرباعية، التي تضم الولايات المتحدة وأستراليا والهند إلى جانب اليابان، عبّروا عن مخاوفهم إزاء الوضع في أوكرانيا خلال اجتماعهم في طوكيو.

تصريح كيشيدا جاء عقب اجتماع زعماء المجموعة الرباعية والذي ضم أيضا الرئيس الأميركي “جو بايدن” ورئيس الوزراء الأسترالي المنتخب حديثا “أنتوني ألبانيز” ورئيس الوزراء الهندي “ناريندرا مودي”.

وأضاف كيشيدا: “أجرى القادة الأربعة نقاشًا صريحًا حول تأثير الوضع في أوكرانيا على منطقة المحيطين الهندي والهادي، وعبّرنا، ومعنا الهند، عن قلقنا إزاء الحرب المأساوية في أوكرانيا وأكدنا انه يتعين الحفاظ على مبادئ مثل حكم القانون وسيادة الدول وسلامة الأراضي في أي منطقة”.

وكانت الهند قد أثارت خيبة أمل الولايات المتحدة بسبب ما تعتبره واشنطن عدم دعمها للعقوبات التي تقودها واشنطن على روسيا أو إدانة غزو أوكرانيا.

وعلى الرغم من أن الهند طوّرت علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، وأنها تمثل جزءًا مهمًا من مجموعة الرباعية التي تهدف إلى التصدي للصين، فإنها تتمتع أيضا بعلاقة طويلة الأمد مع روسيا التي لا تزال موردا رئيسيا لمعداتها الدفاعية والنفط.

وفي وقت سابق، التقى “كيشيدا” بالرئيس بايدن في طوكيو، حيث أكّد الأخير أنّ الولايات المتحدة ملتزمة تماما بالدفاع عن اليابان وسط توتر مع الصين وتداعيات غزو روسيا لأوكرانيا.

وسيكون حجر الزاوية في زيارة بايدن التي تستغرق يومين إطلاق إطار عمل اقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادي، وهي خطة واسعة توفر ركيزة اقتصادية لتعامل الولايات المتحدة مع آسيا.

كما التقى بايدن بإمبراطور اليابان ناروهيتو، وتحدثا لفترة وجيزة عند مدخل القصر قبل الدخول. وقال البيت الأبيض إن بايدن قدم التحية نيابة عن الشعب الأميركي، مما يسلط الضوء على قوة العلاقة بين الولايات المتحدة واليابان والتي ترتكز على العلاقات العميقة بين الشعبين.