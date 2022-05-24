مقتل طيارَين إيرانيين في تحطّم طائرة عسكرية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 مايو 2022 10:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 24 - مايو - 2022 10:20 صباحًا

أفادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء بأن طيارين إيرانيين لقيا حتفهما بعد تحطم طائرتهما المقاتلة.

وكشفت تقارير إعلامية أن الطائرة من طراز F7، وسقطت شرقي مدينة أصفهان الإيرانية.

ولم يتضح على الفور سبب سقوط الطائرة العسكرية، لكنّ نشطاء ذكروا أن التحطم وقع في قاعدة بابائي بأصفهان وسط إيران.

ونقلت الوكالة الرسمية الإيرانية “إيرنا” عن مساعد حاكم محافظة أصفهان، محمد رضا جان نثاري، قوله إن “مقاتلة من طراز F7 تحطمت بالقرب من قرية أنارك في مدينة نايين في الساعة 9:30 صباح اليوم”.

وأضاف نثاري: “ان مهمة هذا المقاتل كانت التدريب على إطلاق النار”، لافتًا إلى أن أسباب السقوط وعدد القتلى لا تزال قيد التحقيق.

الى ذلك، قالت وسائل إعلام إيرانية إن الطيار ومساعده الرائد “قاسم زماني” والملازم الأول “”محمد جواد باي، لقيا مصرعهما في سقوط المقاتلة.

ويقول الخبراء إن لدى إيران سجلًّا سيئأ في مجال السلامة الجوية، مع تكرار وقوع حوادث يتعلق الكثير منها بطائرات اشترتها البلاد قبل الثورة الإسلامية عام 1979، وتفتقر إلى قطع الغيار اللازمة للصيانة.

وكانت طائرة من طراز إف5 التي يستخدمها الجيش الإيراني قد تحطمت في شباط، بعد اصطدامها بجدار مدرسة في مدينة تبريز بشمال غرب البلاد، مما أسفر عن مقتل الطيارين وشخص على الأرض.