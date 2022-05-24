إيران.. ارتفاع حصيلة قتلى المبنى المنهار إلى 10

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 مايو 2022 10:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 24 - مايو - 2022 9:34 صباحًا

أعلنت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أنّ عدد قتلى المبنى المنهار بمدينة آبادان في جنوب إيران، ارتفع إلى عشرة فيما لا يزال بعض الأشخاص في عداد المفقودين.

وقال التلفزيون الرسمي إنّ المبنى السكني والتجاري المكون من عشرة طوابق انهار جزئيا الاثنين، مما ترك ما لا يقل عن 80 شخصا تحت الأنقاض.

نائب محافظ خوزستان قال لوكالة الأنباء الرسمية: “بعد ساعات من جهود عمال الإغاثة، تم انتشال 30 شخصًا محاصرين تحت الأنقاض أحياء ونقلوا إلى المستشفى لعلاج إصاباتهم”.

ولا يزال عدد الأشخاص الذين ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض غير واضح.

وكانت وكالة مهر الإيرانية شبه الرسمية للأنباء أفادت بأنّ المبنى سكني تجاري يقع على شارع أمير كبير بالمدينة القريبة من الحدود العراقية.

وذكر التلفزيون أنه تم إرسال فرق طوارئ من مدن أخرى لتقديم المساعدة في عملية الإنقاذ، بينما يوجد فريقان بصحبة كلاب إنقاذ وطائرة هليكوبتر وسبع مركبات إنقاذ في الموقع بالفعل. وعرض لقطات مصورة لسكان آبادان الغاضبين وهم يرددون هتافات مناهضة لسلطات المدينة.

هذا ولفت التلفزيون الرسمي الى أن رئيس السلطة القضائية في خوزستان أمر بفتح تحقيق في انهيار المبنى، بينما اعتُقل مالكه والمقاول الذي شيده.

كما أشار الأهالي إلى أن شدة الحادث كانت كبيرة لدرجة أنها تسببت باهتزاز الأبنية المجاورة، حيث قدمت 5 سيارات إسعاف وحافلة إسعاف لمساعدة الضحايا.