انت الان تتابع خبر السومرية تنشر حصيلة صباحية بالحملات الأمنية لهذا اليوم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وشملت الحصيلة أربع محافظات (بغداد - البصرة - ميسان - صلاح الدين) والتي أسفرت عن القبض على أكثر من 40 مطلوباً مع مواد مخدرة متنوعة.
القبض على 3 متهمين بالتزوير والاحتيال في مناطق متفرقة من العاصمة، بعد عملية نفذتها مديرية مكافحة إجرام بغداد.
*البصرة
القبض على سبعة متهمين بمواد قانونية مختلفة بينهم متهم بالإرهاب، فضلا عن ضبط عجلات ودراجات نارية لا تحمل أوراقاً ثبوتية، العملية تمت من قبل مفارز شرطة صلاح الدين.
وأدناه الحصيلة:
*بغداد
القبض على 3 متهمين بالتزوير والاحتيال في مناطق متفرقة من العاصمة، بعد عملية نفذتها مديرية مكافحة إجرام بغداد.
*البصرة
القبض على ٣٣ متهما بمواد قانونية مختلفة.
*ميسان
القبض على متهمين اثنين وضبط بحوزتهما مواد مخدرة (كريستال)، بعد عملية نفذتها مفارز المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في المحافظة.
*صلاح الدين
القبض على سبعة متهمين بمواد قانونية مختلفة بينهم متهم بالإرهاب، فضلا عن ضبط عجلات ودراجات نارية لا تحمل أوراقاً ثبوتية، العملية تمت من قبل مفارز شرطة صلاح الدين.