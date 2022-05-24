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السومرية تنشر حصيلة صباحية بالحملات الأمنية لهذا اليوم

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بغداد - ياسين صفوان - وشملت الحصيلة أربع محافظات (بغداد - البصرة - ميسان - صلاح الدين) والتي أسفرت عن القبض على أكثر من 40 مطلوباً مع مواد مخدرة متنوعة.

وأدناه الحصيلة:

*بغداد

القبض على 3 متهمين بالتزوير والاحتيال في مناطق متفرقة من العاصمة، بعد عملية نفذتها مديرية مكافحة إجرام بغداد.


*البصرة

القبض على ٣٣ متهما بمواد قانونية مختلفة.

*ميسان

القبض على متهمين اثنين وضبط بحوزتهما مواد مخدرة (كريستال)، بعد عملية نفذتها مفارز المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في المحافظة.

*صلاح الدين

القبض على سبعة متهمين بمواد قانونية مختلفة بينهم متهم بالإرهاب، فضلا عن ضبط عجلات ودراجات نارية لا تحمل أوراقاً ثبوتية، العملية تمت من قبل مفارز شرطة صلاح الدين.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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