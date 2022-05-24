مقتل عسكريين اثنين بهجوم مسلح في شمال غرب باكستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قتل عسكريان عندما استهدف إرهابيون قوات أمنية في منطقة وزيرستان الشمالية في مقاطعة خيبر بختونخوا بشمال غرب باكستان، حسبما ذكر بيان للجيش مساء الاثنين.



وأفاد البيان بأن الإرهابيين نفذوا الهجوم على موقع عسكري في المنطقة، موضحا أن جنديين شابين لقيا مصرعهما خلال تبادل مكثف لإطلاق النار.

وأضاف البيان أنه يجري تنفيذ عملية تمشيط للقضاء على أوكار الإرهابيين في المنطقة.