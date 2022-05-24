"نوفوستي" تكشف أن القوات الأوكرانية تقوم بتلغيم مرافق السكك الحديدية أثناء انسحابها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

تقوم القوات الأوكرانية، أثناء انسحابها من المراكز السكنية في دونباس بتفخيخ وتلغيم السكك الحديدية ومحطات تقاطع هذه السكك وكذلك الطرق المجاورة لخطوط السكك الحديدية.



وتهدف هذه المحاولات اليائسة، لمنع أو إعاقة تقدم قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

وأفاد مراسل "نوفوستي"، بأن عناصر الهندسة في قوات لوغانسك تعمل في الوقت الراهن، لنزع هذه الألغام التي نشرتها القوات الأوكرانية على خط السكة الحديد المؤدي إلى سلافيانسك على الحدود بين جمهورية لوغانسك الشعبية ومقاطعة خاركوف.

وأشار المراسل، إلى الجيش الأوكراني قام خلال انسحابه بتدمير بعض أجزاء السكة الحديدية، وبتفخيخ بعض الأماكن وتمويهها. ويتم العثور على العديد من القذائف وكذلك على الألغام المضادة للدروع، التي لم تنفجر.