ماذا قال بايدن لرئيس الوزراء الأسترالي الجديد؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

مزح الرئيس الأمريكي جو بايدن قائلا إن لا أحد سينتقد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إذا ما غفا قليلا في اجتماع زعماء الحوار الأمني الرباعي الذي افتتح في طوكيو اليوم الثلاثاء.



بهذه الطريقة حيا بايدن رئيس الوزراء الأسترالي الجديد، الذي توجه إلى طوكيو بعد أقل من يوم من انتخابه، حيث قال بايدن في افتتاح اجتماع قادة الرباعية "لقد أديتم قسم اليمين وصعدتم إلى الطائرة على الفور! لا أعرف كيف تسنى لكم ذلك، لكن لا بأس إذا نمتم هنا".

وبالمناسبة، هنأ الرئيس الأمريكي ألبانيز على فوزه في الانتخابات، قائلا: "نحن نثمن عاليا استعدادكم للمجيء إلى هنا بعد وقت قصير من توليكم المنصب".

وكانت قمة الحوار الأمني الرباعي، وتضم أستراليا والهند والولايات المتحدة واليابان في عام 2007 بمثابة آلية للتعاون المشترك في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والمحيط الهندي.

وفي نوفمبر 2017، شكلت أربع دول تحالفا بموجب استراتيجية جديدة لتأمين طرق الشحن الحيوية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وعقد الاجتماع الرباعي الأول لوزراء خارجية أستراليا والهند والولايات المتحدة واليابان في سبتمبر 2019 في نيويورك، في حين عقدت قمة الرباعية الأولى في مارس 2021 بشكل افتراضي على خلفية جائحة كوفيد، وعقدت أول قمة رباعية وجها لوجه في واشنطن في سبتمبر من العام الماضي.