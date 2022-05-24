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الخارجية الكازاخستانية تعلن موعد الجولة الجديدة من مفاوضات "آستانا" السورية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مايو 2022

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قال ايبيك صمادياروف المتحدث الرسمي باسم وزارة خارجية كازاخستان، إنه سيتم في الشهر المقبل استئناف المفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة.

 

وذكر المتحدث للصحفيين اليوم الثلاثاء، أن المفاوضات وفق "صيغة أستانا" حول تسوية الأزمة في سوريا، ستجري في عاصمة كازاخستان مدينة نورسلطان، في 14-16 يونيو المقبل.

 

وأضاف الدبلوماسي: "ستعقد الجولة الثامنة عشرة من المفاوضات حول سوريا في نور سلطان يومي 14 و 16 يونيو".

 

ووفقا له، وجهت خارجية كازاخستان، دعوات للدول الضامنة للمحادثات وكذلك للمراقبين، وهي تنتظر تأكيد مشاركتهم.

 

يشار إلى أن الاجتماع الدولي السابع عشر السابق حول سوريا بصيغة أستانا، انعقد في الفترة من 21 إلى 22 ديسمبر في العاصمة الكازاخستانية. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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