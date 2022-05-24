الرئيس بايدن: نبقى على "الغموض الاستراتيجي" حيال تايوان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء أن سياسة واشنطن حيال تايوان والقائمة على "الغموض الاستراتيجي" لم تتغير.



جاء ذلك بعدما أدلى بايدن بتصريحات أمس بشأن استعداد بلاده للدفاع عن الجزيرة في مواجهة أي غزو صيني اعتبرت مؤشرا على وجود تغير.

وردا على سؤال وجه له خلال مشاركته في قمة الحوار الأمني الرباعي "تحالف كواد" في طوكيو، عما إذا كانت هذه السياسة انتهت، قال بايدن "لا.. لم تتغير السياسة أبدا. أعلنت ذلك عندما أدليت بتصريحاتي أمس".

يأتي تصريح بايدن الأخير بعدما أصر كبار المسؤولين الأمريكيين على أن نهج الولايات المتحدة المتبع منذ عقود حيال تايوان ما زال على حاله.

ويشمل ذلك تسليح الجزيرة التي تتمتع بحكم ديمقراطي، لتتمكن من الدفاع عن نفسها مع الاعتراف بسيادة الصين القانونية وإظهار "غموض استراتيجي" حيال إمكانية تدخل القوات الأمريكية.

وتأتي التطمينات بعدما رد الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي في طوكيو الاثنين بـ"نعم" على سؤال بشأن إن كان لدى واشنطن رغبة في التدخل عسكريا للدفاع عن تايوان.

وبينما رحبت تايوان التي تقيم علاقات تجارية متينة مع الولايات المتحدة بموقف بايدن، ردت الصين بغضب قائلة إن واشنطن "تلعب بالنار".