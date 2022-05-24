عُمان تؤكد عدم رصد أي إصابة بمرض جدري القرود

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أكّدت سلطنة عُمان عدم رصد أيّ حالة مشتبه بها أو مؤكّدة بمرض جدري القرود حتى الآن.



وأوضحت وزارة الصحة العمانية أنّها ترصد باستمرار الوضع الوبائي وعلى أتم الاستعداد للتعامل معه، مشيرة إلى أنّها تُتابع باهتمام الوضع الوبائي العالمي والتقارير اليومية المتعلقة بمرض جدري القرود.

ودعت المواطنين والمقيمين إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتفادي انتقال المرض من خلال تجنّب المخالطة المباشرة لأيّ شخص تظهر عليه أعراض تنفسيّة أو طفح جلدي خصوصًا القادمين من الدول التي سجلت حالات بهذا المرض.

وكان مسؤول كبير بمنظمة الصحة العالمية أكد، الثلاثاء، أن تفشي مرض جدري القرود خارج قارة أفريقيا لا يستدعي إطلاق "حملات تطعيم جماعية".

وأوضح ريتشارد بيبودي، الذي يقود فريق مسببات الأمراض عالية التهديد في منظمة الصحة العالمية بأوروبا، في مقابلة مع "رويترز"، أن "القيام بإجراءات أخرى كالنظافة الشخصية الجيدة والسلوك الجنسي الآمن ستسهم في السيطرة على انتشاره".