عاجل.. سقوط طائرة عسكرية إيرانية في أصفهان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مايو 2022

أعلن في طهران، عن سقوط طائرة عسكرية وسط البلاد، فيما تتحدث الأنباء الأولية عن مصرع طيارين.



وأفادت تقارير إعلامية أن الطائرة من طراز F7، وسقطت شرقي مدينة أصفهان الإيرانية، وقتل طاقمها.

ولم يتضح على الفور سبب سقوط الطائرة العسكرية، لكن نشطاء ذكروا أن التحطم وقع في قاعدة بابائي بأصفهان وسط إيران.

ونقلت الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا" عن مساعد حاكم محافظة أصفهان، محمد رضا جان نثاري، قوله إن "مقاتلة من طراز F7تحطمت بالقرب من قرية أنارك في مدينة نايين في الساعة 9:30 صباح اليوم".

وأضاف نثاري "أن مهمة هذا المقاتل كانت التدريب على إطلاق النار"، مشيراً إلى أن أسباب السقوط وعدد القتلى لا تزال قيد التحقيق.

فيما قالت وسائل إعلام إيرانية إن الطيار ومساعده الرائد قاسم زماني والملازم الأول محمد جواد باي، لقيا مصرعهما في سقوط المقاتلة.