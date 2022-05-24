الرئيس الأمريكي في "جلسة تصوير" يرفع "لا" بشأن تايوان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أجاب الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء بـ"لا"، بشأن تغيير سياسة الولايات المتحدة تجاه تايوان، وذلك أثناء جلسة تصوير بطوكيو.



ورد بايدن بـ "لا" عندما سًئل عما إذا كانت سياسة الغموض الاستراتيجي تجاه تايوان قد تغيرت، وذلك خلال جلسة تصوير في ختام اجتماع قمة "كواد" في طوكيو، حسبما أفادت وكالة "كيودو" للأنباء.

وكانت تصريحات سابقة لبايدن، أثارت تساؤلات بإجابة له على سؤال حول ما إذا كانت واشنطن تتحول من سياستها طويلة الأمد المتمثلة في الحفاظ على موقف غامض.

وقال بايدن ردا على سؤال آخر حول ما إذا كان سيتم إرسال قوات أمريكية إلى تايوان إذا غزتها الصين: "لم تتغير السياسة على الإطلاق. لقد ذكرت ذلك عندما أدليت ببياني أمس".

بايدن أمس الإثنين قال إن الولايات المتحدة ملتزمة بالدفاع عن تايوان، إذا حاولت الصين الاستيلاء على الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي بالقوة.

وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة للانخراط عسكريا في حالة طوارئ بتايوان، أجاب بايدن في مؤتمر صحفي بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في طوكيو: "نعم. هذا هو الالتزام الذي قطعناه".

وقوبلت تصريحات الرئيس الأمريكي أمس بمعارضة شديدة من الصين، التي تعتبر تايوان إقليما متمردا يجب إعادة توحيده مع البر الرئيسي بالقوة إذا لزم الأمر.

لكن بايدن قال إن السياسة الأمريكية لم تتغير على الإطلاق مع التزامها بدعم السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.