شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون :الدنمارك والتشيك وافقتا على تقديم دعم عسكرى لأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن الدنمارك وافقت على تزويد أوكرانيا بمنصة إطلاق صواريخ "هاربون" المضادة للسفن وصواريخ أخرى "لمساعدتها في الدفاع عن سواحلها".

وأضاف أوستن - في ختام اجتماع لمجموعة الاتصال الخاصة بالأزمة الأوكرانية حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم - أن جمهورية التشيك وافقت أيضًا على إرسال "دعم كبير" إلى أوكرانيا يشمل "تبرعًا حديثًا بطائرات هليكوبتر هجومية ودبابات وأنظمة صواريخ".

وأوضح الوزير الأمريكي أن 20 دولة أعلنت عن تقديم "حزم مساعدات أمنية جديدة" بما في ذلك "التبرع بذخيرة المدفعية اللازمة" وأنظمة الدفاع الساحلي والدبابات والعربات المدرعة الأخرى.

ولفت أوستن إلى أن "آخرين" قدموا التزامات جديدة لتدريب القوات الأوكرانية و"الحفاظ على أنظمتها العسكرية".