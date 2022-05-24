الكرملين: الغرب تسبب في أزمة غذاء عالمية بفرض العقوبات

موسكو: قال الكرملين اليوم الإثنين، إن الغرب تسبب في أزمة غذاء عالمية بفرضه أشد العقوبات في التاريخ الحديث على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.

وأضاف الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين يتفق مع تقييم الأمم المتحدة بأن العالم يواجه أزمة غذائية قد تسبب المجاعة.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين "روسيا كانت دائماً دولة مُصدرة للحبوب يعول عليه، لسنا سبب المشكلة".