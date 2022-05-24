لقطة الموسم.. بالوتيلي يسحر عشاق كرة القدم بهدف استثنائي (فيديو)

وسجل بالوتيلي هدفه الخامس الأخير في شباك غوزتبه بطريقة مذهلة، حيث قام المهاجم الدولي الإيطالي السابق بمهارة "step over" (تمرير الكرة بين قدميه) عدة مرات أمام مدافع غوزتبه، وبعد أن تخطاه سدد الكرة على طريقة "رابونا" لتسكن الشباك.

وأشعل هذا الهدف مواقع التواصل الاجتماعي وتمت مشاركته على مختلف المنصات، وجذب الكثير من التعليقات التي غلب عليها الإبهار.

ويبلغ بالوتيلي من العمر الآن 31 عاما، وسبق له اللعب مع إنتر، وميلان، ومانشستر سيتي، وليفربول، ونيس، ومارسيليا، إلى جانب عدد آخر من الأندية، لكنه لم يتمكن أبدا من الاستقرار وإظهار مستواه بشكل منتظم بسبب عقليته وسلوكه الخارج دائما عن المألوف.

ويبدو الآن أن المهاجم "المشاغب" قد وجد نفسه في أضنة ديمر سبور، الذي انتقل إليه في صيف العام 2021، وتمكن من تسجيل 18 هدفا في الدوري التركي، ليحتل المركز الثاني في جدول الهدافين، ويساعد فريقه على احتلال المركز التاسع.