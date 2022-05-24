انت الان تتابع خبر التربية تحدد موعد إعلان نتائج الصفوف الابتدائية غير المنتهية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

حدّدت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، موعد إعلان نتائج المرحلة الابتدائية للصفوف غير المنتهية بعد إكمال الامتحانات الوزارية لمرحلة السادس الابتدائي الدور الأول 2021 ــ 2022.

