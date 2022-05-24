اصابة 6 اشخاص بمشاجرتين في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، باصابة 6 اشخاص بمشاجرتين في مناطق مختلفة بالعاصمة بغداد.



وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "مشاجرة تطورت الى استخدام الاسلحة البيضاء ضمن منطقة البلديات بالعاصمة بغداد، اسفرت عن اصابة 4 اشخاص بطعنات سكين بمناطق متفرقة من الجسم".

واضاف المصدر ان "مشاجرة بالاسلحة الخفيفة "مسدس" في منطقة الوشاش بالعاصمة بغداد ادت الى اصابة شخصين" مشير الى ان "الاصابات بمناطق متفرقة من الجسم".