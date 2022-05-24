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اصابة 6 اشخاص بمشاجرتين في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد
أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، باصابة 6 اشخاص بمشاجرتين في مناطق مختلفة بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "مشاجرة تطورت الى استخدام الاسلحة البيضاء ضمن منطقة البلديات بالعاصمة بغداد، اسفرت عن اصابة 4 اشخاص بطعنات سكين بمناطق متفرقة من الجسم".

 

واضاف المصدر ان "مشاجرة بالاسلحة الخفيفة "مسدس" في منطقة الوشاش بالعاصمة بغداد ادت الى اصابة شخصين" مشير الى ان "الاصابات بمناطق متفرقة من الجسم".


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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