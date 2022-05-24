تعليق الرحلات الجوية في مطار أربيل الدولي

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - اربيل
أعلنت إدارة مطار أربيل، اليوم الثلاثاء، تعليق الرحلات الجوية بسبب العاصفة الترابية.
أعلنت إدارة مطار أربيل، اليوم الثلاثاء، تعليق الرحلات الجوية بسبب العاصفة الترابية.
قال مدير اعلام مطار اربيل الدولي أحمد هوشياو في حديث للسومرية نيوز ان "إدارة المطار قامت بتعليق الرحلات الجوية في مطار اربيل منذ الساعة 7 صباحا".
وأضاف أنه "لا يمكن تحديد وقت زمني لاستئناف الرحلات بسبب التقلبات الجوية السريعة".