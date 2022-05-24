انت الان تتابع خبر تعليق الرحلات الجوية في مطار أربيل الدولي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - اربيل

أعلنت إدارة مطار أربيل، اليوم الثلاثاء، تعليق الرحلات الجوية بسبب العاصفة الترابية.