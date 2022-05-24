دول بالاتحاد الأوروبي تدعو لاستخدام أصول روسية.. لإعادة بناء أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أظهرت رسالة مشتركة من ليتوانيا وسلوفاكيا ولاتفيا وإستونيا أن الدول الأربع ستدعو الثلاثاء إلى مصادرة أصول روسية جًمدها الاتحاد الأوروبي لتمويل إعادة بناء أوكرانيا بعد الغزو الروسي.



وفي الثالث من مايو (أيار)، قدرت أوكرانيا حجم الأموال التي تحتاجها لإعادة بناء البلاد بعد الدمار الذي أحدثه الغزو الروسي بحوالي 600 مليار دولار. لكن الرسالة قالت إنه بينما لا تزال الحرب مستمرة فإن هذا المبلغ من المتوقع أنه زاد بشكل حاد.

وأضافت الرسالة التي ستعرض على وزراء مالية الاتحاد الأوروبي الثلاثاء "جزء كبير من تكاليف إعادة بناء أوكرانيا، بما في ذلك التعويضات لضحايا العدوان العسكري الروسي، يجب أن تغطيها روسيا."

وتدعو الرسالة، التي اطلعت عليها رويترز الإثنين، التكتل المؤلف من 27 دولة أيضاً لبدء التحضير لعقوبات جديدة ضد موسكو.

وقالت "في نهاية المطاف، إذا لم توقف روسيا العدوان العسكري ضد أوكرانيا، فينبغي ألا تكون هناك أي روابط اقتصادية متبقية بين الاتحاد الأوروبي وروسيا على الإطلاق.. بما يضمن ألا يساهم شيء من مواردنا المالية أو منتجاتنا أو خدماتنا في آلة الحرب الروسية."

وجًمد الاتحاد الأوروبي حتى الآن ما قيمته 30 مليار يورو من الأصول المملوكة لنخب ثرية وكيانات من روسيا وروسيا البيضاء.