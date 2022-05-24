الدفاع الأمريكية تقول إن 20 بلداً سيقدم أسلحة جديدة لأوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن حوالى 20 بلداً عرض تقديم مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا لمواجهة القوات الروسية في اجتماع للحلفاء عقد الاثنين.



وقال أوستن "كان اجتماع اليوم ناجحاً جداً. الكثير من الدول ستقدم ذخيرة مدفعية وأنظمة دفاع ودبابات ومدرّعات أخرى يحتاج إليها" الأوكرانيون بشكل كبير.

وخلال هذا الاجتماع الثاني لـ"مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا"، اجتمعت 44 دولة عبر الانترنت لمناقشة الدعم العسكري الذي ينبغي تقديمه لأوكرانيا في هذه المرحلة من النزاع.

أبلغ وزير الدفاع الأوكراني المشاركين بالوضع العسكري الحالي، بعد ثلاثة أشهر من بدء الغزو الروسي لبلاده.

وتعهّدت الدنمارك إرسال منظومة صواريخ "هاربون" Harpoonالمضادة للسفن.

تنصب منظومة "هاربون"عادةً على متن سفن حربية أو غواصات لكنّ الدنمارك هي الدولة الوحيدة التي تملك النسخة المعدّلة من قاذفة الصواريخ هذه، التي توضع على شاحنات وتصبح بطارية دفاع ساحلية.

من جانبها، تعهّدت تشيكيا تقديم مروحيات هجومية ودبابات وصواريخ.

وقال أوستن إن منذ الاجتماع الأول لـ"مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا" الشهر الماضي في ألمانيا، "كانت وتيرة الهبات وعمليات التسليم استثنائية".

لكن الوزير امتنع عن تحديد الأسلحة التي ستقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا بعد مصادقة الكونغرس الأمريكي على مساعدة إضافية لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار.

إلا أنه أشار إلى أن حاجات أوكرانيا لم تتغيّر في هذه المرحلة من المدفعية إلى الدبابات والطائرات المسيرة والذخائر.

وأضاف "الجميع هنا يدرك تحديات هذه الحرب وهي تتجاوز أوروبا إلى حدّ بعيد". واعتبر أن "العدوان الروسي يشكل صفعة للنظام العالمي".

ومن المقرر أن تعقد "مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا" اجتماعاً حضورياً في 15 يونيو (حزيران) المقبل في بروكسل، على هامش اجتماع لوزراء دول حلف شمال الأطلسي.