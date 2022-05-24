هولندا تؤكد أن إجماع الاتحاد الأوروبي على عقوبات روسيا ممكن خلال أيام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته الإثنين إنه يعتقد أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يتوصل إلى إجماع خلال أيام على حزمة سادسة من العقوبات على روسيا من شأنها أن تنهي استهلاكه لنفط وغاز روسيا في أقرب وقت ممكن.



وقال روته في مؤتمر صحفي مشترك في دبلن مع نظيره الأيرلندي مايكل مارتن "بصفتنا مستهلكين رئيسيين للنفط والغاز الروسي فإننا نقوم بشكل أساسي بتمويل حرب بوتين المروعة. علينا وضع حد لذلك في أقرب وقت ممكن.

وأضاف "كلانا يفعل كل ما في وسعه للتوصل للحزمة السادسة. ما زلت أعتقد أنه يجب أن يتم ذلك على مستوى دول (الاتحاد الأوروبي) السبعة والعشرين أيضاً لأننا رسمياً ومن الناحية القانونية نحتاج إلى الإجماع على هذا، وما زلت أعتقد أن من الممكن تحقيق ذلك".