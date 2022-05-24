الارشيف / اخبار العالم

هولندا تؤكد أن إجماع الاتحاد الأوروبي على عقوبات روسيا ممكن خلال أيام

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هولندا تؤكد أن إجماع الاتحاد الأوروبي على عقوبات روسيا ممكن خلال أيام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته الإثنين إنه يعتقد أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يتوصل إلى إجماع خلال أيام على حزمة سادسة من العقوبات على روسيا من شأنها أن تنهي استهلاكه لنفط وغاز روسيا في أقرب وقت ممكن.

 

وقال روته في مؤتمر صحفي مشترك في دبلن مع نظيره الأيرلندي مايكل مارتن "بصفتنا مستهلكين رئيسيين للنفط  والغاز الروسي فإننا نقوم بشكل أساسي بتمويل حرب بوتين المروعة. علينا وضع حد لذلك في أقرب وقت ممكن.

 

وأضاف "كلانا يفعل كل ما في وسعه للتوصل للحزمة السادسة. ما زلت أعتقد أنه يجب أن يتم ذلك على مستوى دول (الاتحاد الأوروبي) السبعة والعشرين أيضاً لأننا رسمياً ومن الناحية القانونية نحتاج إلى الإجماع على هذا، وما زلت أعتقد أن من الممكن تحقيق ذلك".

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا