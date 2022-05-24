الرئيس بايدن: سياسة واشنطن بشأن تايوان قائمة على "الغموض الاستراتيجي"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مايو 2022

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، أن سياسة واشنطن حيال تايوان والقائمة على "الغموض الاستراتيجي" لم تتغير، بعدما أدلى بتصريحات بشأن استعداد بلاده للدفاع عن الجزيرة في مواجهة اي غزو صيني اعتُبرت مؤشراً على وجود تغيّر.



ولدى سؤاله بشأن إن كانت هذه السياسة انتهت، رد بايدن بـ"لا".

وقال: "لم تتغيّر السياسة أبداً، أعلنت ذلك عندما أدليت بتصريحاتي في الأمس".

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن "الموقف الديكتاتوري للغرب ضد روسيا يسرع من تطوير موسكو للعلاقات الاقتصادية مع الصين".

وأضاف لافروف لوكالتي الأنباء الرسميتين "ريا" و"تاس" في وقت متأخر من يوم أمس الإثنين: "ستعتمد موسكو فقط على نفسها وعلى الدول التي أثبتت موثوقيتها".

وأوضح أن المستقبل يكمن في منطقة أوراسيا وذكر الهند وإيران كشريكين مهمين إلى جانب الصين، وتابع أن "روسيا يجب ألا تعتمد بعد الآن على الواردات الغربية".

وأردف قائلاً إن "موسكو ستنظر بجدية فيما إذا كانت بحاجة إلى استئناف العلاقات مع الغرب إذا عرضت تلك الدول".

وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول غربية عقوبات على روسيا، رداً على غزوها لأوكرانيا الذي بدأ قبل ثلاثة أشهر.