وكالة: روسيا تستعد لإقامة قاعدة عسكرية في خيرسون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلاً عن مسؤول حكومي بمنطقة خيرسون الأوكرانية قوله اليوم الثلاثاء، إن الإدارة التي عينتها روسيا للمنطقة ستطلب من موسكو إقامة قاعدة عسكرية على أراضيها.



وغزت روسيا أوكرانيا في فبراير (شباط)، واستولت بشكل خاص على منطقة خيرسون المتاخمة لشبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها موسكو منذ صراع سابق في عام 2014.

ونصبت إدارة جديدة هناك وبدأت في إدخال الروبل الروسي عملة للمنطقة.

وقال نائب رئيس ما تسميه روسيا "الإدارة الإقليمية المدنية والعسكرية" في خيرسون كيريل ستريموسوف، لوكالة الإعلام الروسية، "يجب أن تكون هناك قاعدة عسكرية روسية في منطقة خيرسون".

وأضاف، "سنطلب هذا، وهو ما يريده الشعب كله. هذا أمر أساسي وسيكون ضامناً لأمن المنطقة وسكانها".

ويصف الكرملين الغزو بأنه "عملية عسكرية خاصة" لنزع سلاح أوكرانيا وتخليصها من القوميين المتطرفين المناهضين لروسيا. ورفضت أوكرانيا وحلفاؤها ذلك ووصفوه بأنه ذريعة لا أساس لها للحرب التي أودت بحياة الآلاف في أوكرانيا وشردت الملايين من سكانها.