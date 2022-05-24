شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لافروف يؤكد أن موسكو تتجه لتعزيز علاقاتها مع الصين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مايو 2022

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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الإثنين، إن موسكو ستدرس عروض استئناف العلاقات مع الغرب وتفكر فيما إذا كان ذلك ضرورياً، لكنها ستركز على تعزيز علاقاتها مع الصين.



وقال لافروف في خطاب، بحسب نص نُشر على موقع وزارة الخارجية على الإنترنت "إذا أراد الغرب عرض شيء ما فيما يتعلق باستئناف العلاقات، فسننظر بجدية فيما إذا كنا سنحتاجه أم لا".

وأضاف أن هدف موسكو الآن هو تعزيز علاقاتها مع الصين.

وقال لافروف: "بما أن الغرب تبنى الآن وضع دكتاتور، ستنمو علاقاتنا الاقتصادية مع الصين بشكل أسرع".