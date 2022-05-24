الرئيس بوتين وزيلينسكي بقائمة "تايم" لأكثر 100 شخصية مؤثرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

صنفت مجلة "تايم" الأمريكية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ضمن أكثر 100 شخص تأثيرا لعام 2022.



وكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن: "الشعب الأوكراني لديه زعيم يستحق شجاعته وصموده في (شخص) الرئيس زيلينسكي".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن "دول العالم الحر، التي تستلهم مثال الرئيس زيلينسكي، أكثر اتحادا وأكثر تصميما وأكثر تحديدا لأهدافها من أي وقت مضى في الذاكرة الحديثة".

كما أدرج رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني فاليري زالوجني في القائمة.

وشملت القائمة كذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أمر ببدء عملية عسكرية في أوكرانيا قبل 3 أشهر.

وتنشر مجلة تايم القائمة السنوية منذ عام 1999.