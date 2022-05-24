دعوة للضغط على روسيا واستعداد لتبادل الأسرى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

عبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن استعداد كييف لتبادل الأسرى مع روسيا "ولو غدا"، داعيا حلفاء بلاده إلى الضغط أكثر على موسكو.



وقال زيلينسكي عبر رابط فيديو تفاعلي مع الجمهور في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء: "تبادل الأسرى مسألة إنسانية وقرار سياسي للغاية يعتمد على دعم العديد من الدول".

وأضاف: "من المهم ... الضغط سياسيا على أي مستوى، من خلال الشركات القوية، من خلال إغلاق الشركات، والحظر النفطي... وأن نكثف عن طريق هذه التهديدات تبادل أفراد شعبنا بالجنود الروس".

وتابع زيلينسكي: "لسنا بحاجة للجنود الروس، نحن فقط بحاجة لجنودنا.. نحن مستعدون للتبادل ولو غدا".

وذكر أن أوكرانيا تشرك الأمم المتحدة وسويسرا وإسرائيل و"العديد والعديد من البلدان" في هذه العملية، لكنها معقدة للغاية.

وقال إن "عدة آلاف من الأشخاص محتجزون بعد أن سيطرت روسيا على مدينة ماريوبول الساحلية في جنوب شرق أوكرانيا ونتيجة للمعركة في منطقة دونباس الشرقية".

يأتي هذا فيما، ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن مسؤول حكومي بمنطقة خيرسون الأوكرانية، قوله، الثلاثاء، إن "الإدارة التي عينتها روسيا للمنطقة ستطلب من موسكو إقامة قاعدة عسكرية على أراضيها".

وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في فبراير/شباط الماضي، وسيطرت بشكل خاص على منطقة خيرسون المتاخمة لشبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها موسكو منذ عام 2014، ونصبت إدارة جديدة هناك وبدأت في إدخال الروبل الروسي عملة للمنطقة.

وقال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس ما تسميه روسيا "الإدارة الإقليمية المدنية والعسكرية" في خيرسون، لوكالة الإعلام الروسية "يجب أن تكون هناك قاعدة عسكرية روسية في منطقة خيرسون".

وأضاف: "سنطلب هذا، وهو ما يريده الشعب كله. هذا أمر أساسي وسيكون ضامنا لأمن المنطقة وسكانها".