سفير السعودية بلبنان يعلق على الانتخابات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

اعتبر السفير السعودي لدى لبنان، وليد بخاري، أن نتائج الانتخابات النيابية اللبنانية "أسقطت كلّ رموز الغدر والخيانة".



وأحيا بخاري ذكرى استشهاد المفتي حسن خالد، قائلاً: "نستذكر علماً من أعلام الدين والفكر ومفتي الوحدة والشراكة الوطنية والسيادة والاستقلال والوفاء للكبار يفرض علينا السير في خطاهم".

والشيخ حسن خالد هو مفتي الجمهورية اللبنانية منذ عام 1966 وحتى وفاته عام 1989 نتيجة تفجير سيارته أثناء مغادرته دار الفتوى.

وقال بخاري: "اغتيال المفتي حسن خالد كان مقدمة لاغتيال كل لبنان الذي يعيش أياما صعبة على كل المستويات وفي مقدمتها هويته العربية وعلاقته بمحيطه العربي".

واعتبر بخاري أن "نتائج الانتخابات النيابية مشرّفة وأسقطت كلّ رموز الغدر والخيانة وكلّ من سعى إلى صناعة الموت والكراهية".

بدوره، أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، من دارة (مقر إقامة) السفير السعودي، أنه "لا جفاء بين لبنان ومملكة الخير (السعودية)"، مشددا على أن "اللبناني وفيّ".

وأردف: "نحن في ذكرى الشهيد المفتي حسن خالد رجل المواقف الجريئة نطلب من الله الخلاص للبنان وأن يثبت اللبنانيون على مواقف كمواقفه".

يذكر أن الانتخابات النيابية التي أجريت في لبنان مؤخرا، قد نزعت الأكثرية من يد "حزب الله" وأسقطت عددا كبيرا من حلفائه، لصالح القوى التغييرية والقوى المناهضة للحزب.