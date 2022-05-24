رواندا تؤكد إصابة مدنيين جراء قصف صاروخي.. مصدره الكونغو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أكدت رواندا، الإثنين، إصابة العديد من المدنيين، بقصف صاروخي مصدره الكونغو الديمقراطية، مطالبة بفتح تحقيق عاجل.



وقال الجيش الرواندي، في بيان، إنّ "الصواريخ سقطت في منطقة موسانز المحاذية للكونغو الديمقراطية، وأصابت العديد من المدنيين بجروح وألحقت أضراراً بمنازلهم".

وأوضح البيان أنّ "القصف بدأ الإثنين واستمرّ 21 دقيقة"، دون مزيد من التفاصيل.

وأكّد المتحدّث باسم الجيش الرواندي الكولونيل رونالد رويفانجا، أنّ "الوضع في المنطقة طبيعي والأمن مضمون".

وأعلنت كيغالي أنّها طلبت من "آلية التحقّق المشتركة الموسّعة"، الهيئة الإقليمية المكلّفة مراقبة الحوادث الأمنية في منطقة البحيرات العظمى والتحقيق فيها، فتح "تحقيق عاجل في الحادث".

وأكّد الكولونيل رويفانجا أنّ "السلطات الرواندية اتّصلت أيضاً بنظيرتها الكونغولية بخصوص هذا الحادث"، فيما لم يردّ الجيش الكونغولي في الحال على الاتّهامات الرواندية.

وتوتّرت العلاقات بين البلدين الجارين منذ الإبادة الجماعية التي شهدتها رواندا في 1994.