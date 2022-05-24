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بايدن يجدد دعمه لأوكرانيا خلال زيارته لآسيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مايو 2022

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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، في اجتماع للمجموعة الرباعية في طوكيو، الثلاثاء، أن "الأزمة في أوكرانيا قضية عالمية وليست إقليمية".

 

وأضاف بايدن: "هذه أكثر من مجرد قضية أوروبية. إنها قضية عالمية".

 

وشدد على أن "واشنطن ستقف إلى جانب شركائها المحليين المقربين للضغط من أجل أن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة".

 

وتابع: "هجوم روسيا على أوكرانيا إنما يبرز فحسب من أهمية تلك الأهداف الأساسية للنظام الدولي ووحدة الأراضي والسيادة".

 

ويلتقي بايدن مع القادة الآخرين لما تسمى مجموعة "الرباعية" - اليابان وأستراليا والهند- في طوكيو في إطار اليوم الأخير من رحلته الأولى إلى آسيا منذ توليه منصبه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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