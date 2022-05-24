"طوارئ الصحة المغربية" تؤكد تسجيل 3 حالات يشتبه في إصابتها بـ جدري القرود

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أكد منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالمغرب، معاذ المرابط، تسجيل 3 حالات يشتبه في إصابتها بجدري القرود بالمغرب.



وأفاد المرابط، في تصريح بخصوص الوضعية الوبائية للمرض الفيروسي "جدري القرود" بالمغرب أنه في إطار الاستراتيجية الاستباقية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية في التعامل مع طوارئ الصحة العامة، وكذلك إنذارات الصحة العامة، تفاعلت الوزارة مع الإنذار العالمي المتعلق بجدري القردة من خلال وضع منظومة للرصد الوبائي والمراقبة للحالات المشتبه إصابتها بهذا المرض.

وأفاد المتحدث ذاته، أن هذه المنظومة تمكنت من رصد 3 حالات يشتبه إصابتها بهذا المرض، توجد بصحة جيدة، وهي الآن تحت المراقبة الطبية، في انتظار ظهور نتائج التحاليل الطبية عما قريب.