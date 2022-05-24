الأردن ينفي تسجيل أي حالة بفيروس جدري القرود

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أكد مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة الأردنية، الدكتور عادل البلبيسي، عدم تسجيل البلاد أي حالة "جدري القرود" حتى الآن في مستشفيات وزارة الصحة والقطاع الخاص بالمملكة.



ودعا في تصريح لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) مساء الإثنين، المواطنين لعدم الهلع والقلق من مرض "جدري القرود"، مستبعداً أن يشكل هذا المرض وباء لصعوبة انتقاله من شخص لآخر.

وبين الدكتور البلبيسي، أن هناك رقابة مشددة في المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة والمتواجدة على المعابر والحدود، مؤكداً متابعتها الحثيثة للخطط الوقائية وآليات الرصد للحالات، والكشف عنها حال وجودها بكل شفافية.

وأوضح أن الحالة المشتبه بها تعرف بان أي شخص يعاني من طفح جلدي غير مفسر، إضافة إلى أحد الأعراض التالية: ارتفاع درجة الحرارة أكثر من 38.5، أو ألم بالعضلات، أو تضخم بالغدد اللمفاوية، أو تعب عام.

وقال البلبيسي: "في حال وجود هذه الأعراض والشكوك بالإصابة تقوم الوزارة بالاستقصاء عن الحالة، من خلال أخذ عينات (بي سي آر) وتأخذ من خلال مسحة من البثور الجلدية، ويجرى عليها التحاليل الطبية والمخبرية اللازمة، للتأكد من وجود إصابة بالمرض".

وأشار إلى أنه من ضمن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، تخصيص غرفتين عزل في مستشفيات البشير احتياطاً في حال تسجيل أي إصابة مؤكدة.