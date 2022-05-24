نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان تعلن إصابتها بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت ويندي شيرمان، نائبة وزير الخارجية الأمريكي، الثلاثاء، إصابتها بفيروس كورونا المستجد.



وقالت شيرمان في تغريدة عبر "تويتر": "تلقيت خلال عطلة نهاية الأسبوع، نتيجة اختبار كورونا وكانت إيجابية".

وأضافت: "أعاني من أعراض خفيفة، وسأعمل عن بُعد من المنزل وفقًا لإرشادات مركز السيطرة على الأمراض".

وتابعت نائبة وزير الخارجية الأمريكي: "أنا ممتنة للفريق الطبي التابع لوزارة الخارجية الأمريكية لرعايته الممتازة بي وجميع زملائنا حول العالم خلال هذا الوباء".

وكانت شيرمان تعتزم زيارة سيؤول "في وقت قريب" للتشاور مع نظيريها الكوري والياباني، وفقًا لوزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين.

ويستهدف التعاون بين القوى الإقليمية الثلاث "للتصدي بفعالية للتحديات الاقتصادية المشتركة".