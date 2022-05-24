شيماء تطلب خلع زوجها: "بيحسبن عليا لم بيديني المصروف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقامت "شيماء. ع"، 30 سنة، عاملة بحضانة، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في التجمع الخامس، طالبت فيها بخلع زوجها، مبررة طلبها بيكتبلي "حسبي الله ونعم الوكيل على الفلوس".

قالت "شيماء" في دعواها رقم 348 لسنة 2021 إنها تزوجت قبل 8 سنوات، من "محمود. م"، 37 سنة، مشيرة إلى أنها منذ زواجهما وهي تحاول تغيير شخصيته "بخيل وبيحسبن على الفلوس"

وأضافت الزوجة أنها جلست مع زوجها تناقشه في طريقة حياتهما الزوجية وكان يترك للبيت مبلغ مالي بسيط، وبعد الاقتناع بالأسعار اليومية زاد المبلغ إلى 100 جنيه فحاولت التأقلم مع ذلك.

وأوضحت أنها لاحظت كلمة "حسبي الله ونعم الوكيل في أم العيال" على 100 جنيه أعطاها زوجها لها، فصورتها بهاتفها، وبمضي الأيام شاهدته وهو يكتب على الأموال.

واشتكت الزوجة لشقيقها، فواجها زوجها الذي استشاط غضبًا وتوقف عن فعلته، لكن عاد إليها بعد أسبوع وكتب لها "حسبي الله ونعم الوكيل لوبتحسي رجعى المال لصحابه".

لجأت الزوجة بعد 20 يوما من إقامتها بمنزل أهلها إلى محكمة الأسرة وأقامت دعوى خلع بعدما رفض زوجها الطلاق ولا تزال منظورة حتى الآن.