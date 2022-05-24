استكمال محاكمة سائق متهم بقتل زوج شقيقته في الزاوية الحمراء اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، محاكمة سائق متهم بقتل زوج شقيقته في الزاوية الحمراء بسبب خلافات بينهما.

وجاء في أمر الإحالة، قيام المتهم "ح. م"، 28 عاما، بقتل المجني عليه "إ. ع" عمدا مع سبق الإصرار، إثر استمرار خلافات سابقة بينهما نشبت من جراء شكاية زوجة المجني عليه ضد الأخير لشقيقها المتهم.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه بيت النية وعقد العزم على الخلاص منه وأعد لذلك الغرض مخططا إجراميا استهله باستلال سلاح أبيض، وانتقل إلى مسكن ضحيته، منقضًا عليه طاعنًا إياه بسلاحه الحاد طعنات قاتلة نفذت بمواطن الحياة في جسده، عنقه وكتفه الأيسر، قاصدًا من ذلك إزهاق روح المجني عليه.