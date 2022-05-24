بايدن: أوكرانيا قضية عالمية لا إقليمية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 مايو 2022 07:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 24 - مايو - 2022 6:32 صباحًا

اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أنّ الأزمة في أوكرانيا قضية عالمية وليست إقليمية.

وخلال اجتماع للمجموعة الرباعية في طوكيو، أضاف بايدن: “هذه أكثر من مجرد قضية أوروبية. إنها قضية عالمية”.

وشدّد على أن واشنطن ستقف إلى جانب “شركائها المحليين المقربين” للضغط من أجل أن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة.

كما رأى أنّ “هجوم روسيا على أوكرانيا إنما يبرز فحسب من أهمية تلك الأهداف الأساسية للنظام الدولي ووحدة الأراضي والسيادة”.

ويلتقي بايدن مع القادة الآخرين لما تسمى مجموعة “الرباعية” – اليابان وأستراليا والهند- في طوكيو في إطار اليوم الأخير من رحلته الأولى إلى آسيا منذ توليه منصبه.

وخلال لقائه برئيس وزراء اليابان ” فوميو كيشيدا “، أكّد بايدن أنّ الولايات المتحدة ملتزمة تماما بالدفاع عن اليابان، وسط توتر مع الصين وتداعيات غزو روسيا لأوكرانيا.

وسيكون حجر الزاوية في زيارة بايدن التي تستغرق يومين إطلاق إطار عمل اقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادي، وهي خطة واسعة توفر ركيزة اقتصادية لتعامل الولايات المتحدة مع آسيا.

وتشمل الزيارة اجتماعات مع قادة مجموعة الحوار الأمني الرباعي التي تضم إلى جانب الولايات المتحدة اليابان والهند وأستراليا.

وفي بداية المحادثات مع كيشيدا،في قصر أكاساكا بوسط طوكيو، قال بايدن: ” كان التحالف الأميركي الياباني‭‭‭ ‬‬‬منذ وقت طويل حجر الزاوية للسلام والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادي، ولا تزال الولايات المتحدة ملتزمة تماما بالدفاع عن اليابان”.