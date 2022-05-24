شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تسجل 134.5 ألف حالة اشتباه للإصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت كوريا الشمالية أكثر من 134 ألفا و510 حالات اشتباه للإصابة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء، مع اقتراب العدد الإجمالي للحالات المصابة بالحمى إلى نحو ثلاثة ملايين.

وأظهر أكثر من 134 ألفا و510 أشخاص مؤشرات على الإصابة بالحمى، مع عدم الإبلاغ عن وفيات إضافية، على مدار 24 ساعة ، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.

وظل العدد اليومي لحالات الإصابة بالحمى أقل من 200 ألف حالة لليوم الثالث على التوالي بعد أن وصل إلى 219 ألفا و30 حالة يوم السبت.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن عدد الوفيات لا يزال عند 68 شخصا.