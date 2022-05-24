أردوغان: رئيس الوزراء اليوناني لم يعد موجودًا بالنسبة لي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أردوغان: رئيس الوزراء اليوناني لم يعد موجودا بالنسبة لي

الثلاثاء 24 مايو 2022

الخليج 365

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ”لم يعد موجودا“ بالنسبة له، متهما الزعيم اليوناني بمحاولة عرقلة بيع طائرات إف-16 المقاتلة إلى تركيا خلال زيارة للولايات المتحدة.



وقال أردوغان في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء التركي الأسبوعي: ”كنا قد اتفقنا على عدم إشراك دول ثالثة في نزاعنا معه. على الرغم من هذا، زار الولايات المتحدة الأسبوع الماضي وتحدث في الكونجرس وحذرهم من منح طائرات إف-16 لنا“.

وأضاف: ”هو لم يعد موجودا بالنسبة لي. لن أوافق أبدا على مقابلته. سنمضي في طريقنا مع ساسة شرفاء“.

وتركيا واليونان عضوان في حلف شمال الأطلسي، وهما على خلاف حول مجموعة من القضايا منها الحدود البحرية والمجال الجوي وقبرص المنقسمة عرقيا.

وتأتي تصريحات أردوغان بعد أيام قليلة من إعلان وزارة الخارجية اليونانية أنها قامت ”بتحرك احتجاجي“ لدى تركيا إثر ”انتهاك غير مسبوق للسيادة اليونانية من قبل طائرتين تركيتين مقاتلتين“، وفق ما نقلته وكالة ”فرانس برس“.

وجاء في بيان وزاري أنه بأمر من الوزير نيكوس ديندياس، ”قام الأمين العام للوزارة ثميستوكليس ديميريس بتحرك احتجاجي لدى السفير التركي في أثينا“، بعد أن ”دخلت طائرتان مقاتلتان تركيتان بشكل غير قانوني المجال الجوي اليوناني“.

واقتربت الطائرتان التركيتان من ميناء ”ألكسندروبوليس“ الواقع قرب الحدود اليونانية التركية شمال شرق اليونان ”على مسافة 2,5 ميل بحري“، بحسب النص.

ووصفت وزارة الخارجية اليونانية هذا الأمر بأنه ”تصعيد واضح للاستفزاز التركي“ الذي ”ينتهك القواعد الأساسية للقانون الدولي، من خلال تقويض تماسك حلف شمال الأطلسي ”الناتو“، ويشكل تهديدًا واضحًا للاتحاد الأوروبي في وقت حرج“.

وذكرت الوزارة أن ”ألكسندروبوليس“ هو ”ميناء رئيس لنقل قوات حلف الأطلسي“، قائلة إنها ستبلغ حلفاءها وشركاءها، والاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي، والأمم المتحدة، بشأن هذا الحادث.

وخلال زيارته للولايات المتحدة، حيث التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن ومسؤولين أمريكيين كبارا، الأسبوع الماضي، قال ميتسوتاكيس إن اليونان ستبدأ إجراءات شراء طائرات مقاتلة من طراز إف-35 من الولايات المتحدة بحلول عام 2030.

وبعد تصريحات أردوغان، رد المتحدث باسم الحكومة اليونانية جيانيس أويكونومو قائلا إن ميتسوتاكيس يدافع عن حقوق اليونان والقانون الدولي، وإن السياسة الخارجية لليونان تستند أيضا إلى تحالفاتها.

وأضاف في بيان: ”لن ندخل في جدال مع القيادة التركية. سياستنا هي سياسة مبادئ“.