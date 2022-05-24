عدن - ياسمين عبد الله التهامي - زيلينسكي يعلن استعداده للقاء بوتين في سبيل وقف الحرب

الثلاثاء 24 مايو 2022

الخليج 365

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو المسؤول الروسي الوحيد الذي يرغب في الالتقاء به، وذلك بشأن قضية واحدة على جدول الأعمال ألا وهي وقف الحرب.



وأضاف زيلينسكي، مخاطبا عبر رابط الفيديو جمهورا في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن ترتيب أي نوع من المحادثات مع روسيا أصبح أكثر صعوبة في ضوء ما قال إنه دليل على أفعال روسية ضد المدنيين تحت الاحتلال.

كذلك، وقال أيضا إن أي فكرة عن استعادة شبه جزيرة القرم بالقوة، التي ضمتها روسيا في عام 2014، ستؤدي إلى سقوط مئات الآلاف من الضحايا.

ضغوط اقتصادية

وكان الرئيس الأوكراني كرر مطالباته بضرورة فرض المزيد من الضغوط الاقتصادية والعقوبات على روسيا، جراء العملية العسكرية التي أطلقتها على أراضي بلاده، ودخلت شهرها الرابع.

فقد قال في كلمة ألقاها عبر الفيديو، أمام المنتدى الاقتصادي، إن العالم يواجه نقطة تحول، وعليه تشديد العقوبات على موسكو لتحذير الدول الأخرى التي تفكر في استخدام القوة الغاشمة، وفق تعبيره.

واغتنم الرئيس الأوكراني الفرصة ليناشد العالم دعم بلاده بمزيد من الأسلحة وفرض عقوبات "قصوى" على موسكو.

وقال: "أعتقد أنه ليس هناك حتى الآن عقوبات من هذا النوع على روسيا، لكن يجب أن تفرض".

يذكر أن المتحدث الرسمي باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أعلن في 13 من الشهر الجاري أن موسكو لا تمانع من حيث المبدأ عقد اجتماع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لكن يجب أن يتم تحضير الوثيقة النهائية.